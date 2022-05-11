Gece müzik yayın saati uzatıldı

İçişleri Bakanlığı, pandemi döneminde 24.00’te sona eren gece müzik yayın saatinin uzatıldığını duyurdu.

Ülke genelinde müzik yayını yapılabilme süresi saat 01:00’e kadar uzatıldı. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi.

Koronavirüs sürecinde saat 24:00’te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saatinin yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak uzatılmasına dair talepler Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca birlikte değerlendirildi.

İçişleri Bakanlığı, müzik yayınına dair usul ve esaslarla ilgili genelgeyi valiliklere gönderdi.

Değerlendirmeler sonucunda müzik yayınlarına ilişkin yeni kararlar alınarak valiliklere bildirildi. Buna göre, ilgili kanun ve mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ülke genelinde müzik yayını yapabilme süresi saat 01.00’e kadar uzatıldı.

Genelgeye göre, kolluk birimlerince yapılacak olan denetimlerde işletmenin canlı müzik izni olup olmadığı, belirlenen saat aralığı dışında müzik yayını yapılıp yapılmadığına dikkat edilecek.

Kolluk birimleri denetimlerinde, halkın huzur ve sükununu bozacak ve çevreyi rahatsız edecek şekilde ilgili mevzuatta belirlenmiş çevresel gürültü seviye değerlerinin üzerinde müzik yayını yapan işletmeler ya da kişiler hakkında yetkili idarelere gerekli bildirimde bulunulacak.