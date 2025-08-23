Gece, Nilüfer’de Adam Kadına Saldırdı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Gece saatlerinde, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’nde bir olay meydana geldi.

TARTIŞMA VE SALDIRI

İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştığı kadına saldırdı. Ardından kadının yanında bulunan arkadaşına yönelen şüpheli, elindeki bıçağı sallayarak ona doğru ilerledi.

KAVGANIN SONU VE POLİSİN MÜDAHALESİ

Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kavga sona erdi. Şüpheli, olay yerinden hızla kaçtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.