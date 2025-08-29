Gece Olayı, 26 Ağustos’ta Gerçekleşti. İki Grup, Caddede Ateş Açtı. Yedi Kişi Yaralandı, İki Tutuklandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Olay, 26 Ağustos’ta gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi’nde meydana geliyor. Husumetli iki grup, cadde üzerinde karşılaşınca, otomobillerinden inerek tabancalarla karşılıklı ateş açıyor.

OLAYIN SONUCU VE YARALILAR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk ediliyor. Yaşanan kavgada kurşunların isabet ettiği 7 kişi yaralanıyor. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılıyor. Ancak, tedaviye alınan yaralılardan Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit, doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamıyor.

POLİS İNCELEMELERİ VE GÖZALTILAR

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan topluyor. Silahlı çatışmaya karışan taraflara ait iki otomobile de birçok kurşunun isabet ettiği görülüyor. İki yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, 3 kişi taburcu ediliyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olarak 13 şüpheliyi gözaltına alıyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.M, N.M, M.M, M.E, A.E. ve A.S. tutuklanıyor; 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor.