Gece olayında kişi hayatını kaybetti

Olay, gece vakti Kurtalan ilçesi Mağrip köyü civarında gerçekleşti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan A.A., Siirt-Batman kara yolunda seyir halindeyken yolda yatan bir kişiyle temas ettiğini bildirdi. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemelerde, Erdal Çakır’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Çakır’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna nakledildi.

GÖRME ENGELİ NEDENİYLE HATA YAPTI

Jandarma ekipleri, Erdal Çakır’ın zihinsel engelli olduğunu ve akşam saatlerinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldığını açıkladı. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü A.A., ilk ifadesinde şu şekilde konuştu: “Seyir halindeyken yolda bir hayvanın üzerinden geçtiğimi sandım. Aracı sağa çekerek yolu kontrol ettiğimde, karanlık nedeniyle görmeyerek, yerde yatan bir kişinin üzerinden geçtiğimi fark ettim. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradım.” Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.