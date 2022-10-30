Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, gece saatlerine kadar ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Şanlıurfa ve Mardin’in güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklıların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR ORTA KUVVETTE ESİYOR

Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı bulutlu