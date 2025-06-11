Gece Uygulaması Huzur Sağladı Çorum

EMNİYETTEN ŞOK UYGULAMA

Çorum’un Alaca ilçesinde, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla polis ekiplerince gece yarısı bir uygulama yapıldı. Bu uygulama kapsamında 150 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı ve 70 araç denetlendi. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Yozgat Caddesi’nde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

DENETİMLERDE CEZA KESİLDİ

Yapılan denetimlerde, 150 şahsın GBT kontrolü gerçekleştirildi. Bununla birlikte, 70 araç sürücüsünün alkol ve evrak kontrolü de yapıldı. Çeşitli ihlaller tespit edilen bazı sürücülere toplam 52 bin 750 TL para cezası kesildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için benzer uygulamaların devam edeceğini bildirdi.