Haberler

Gece Uygulaması Huzur Sağladı Çorum

EMNİYETTEN ŞOK UYGULAMA

Çorum’un Alaca ilçesinde, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla polis ekiplerince gece yarısı bir uygulama yapıldı. Bu uygulama kapsamında 150 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı ve 70 araç denetlendi. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Yozgat Caddesi’nde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

DENETİMLERDE CEZA KESİLDİ

Yapılan denetimlerde, 150 şahsın GBT kontrolü gerçekleştirildi. Bununla birlikte, 70 araç sürücüsünün alkol ve evrak kontrolü de yapıldı. Çeşitli ihlaller tespit edilen bazı sürücülere toplam 52 bin 750 TL para cezası kesildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için benzer uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

İsmail’in Yaşı 30’dur

İsmail 30 yaşında ve Kaan'ın yaşı 15'tir. İkisi arasındaki yaş farkı 15 yaş, yaş toplamı ise 45'tir. Yaş toplamı, farkından 30 fazla.
Haberler

Siirt’te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Siirt’in Köprübaşı köyünde anız yangını çıktı. TOMA ve itfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını kontrol altına aldı. Yangının sebebi ise henüz araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.