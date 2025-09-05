Gece Yarısı Pompalı Tüfekle Yaralandı

Olayın Gerçekleştiği Yer

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı, bir depoda oturan bir kişiye pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Olay, Kemalettin Mahallesi Eski Çerkezköy 1. Çıkmaz Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, K.S. (42) isimli şahıs, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş altına alındı ve kanlar içinde kaldı.

Sağlık Müdahalesi

Bacağından yaralanan K.S., olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan K.S.’nin durumu hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Saldırganın Yakalanması İçin Çalışmalar

Olayı gerçekleştiren saldırganın, kullandığı pompalı tüfeği çarşafa sarıp kaçtığı ileri sürüldü. Bu kişinin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti ve geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Çorlu’da yaşanan bu olay, mahallede büyük bir infial yarattı.