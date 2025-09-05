Haberler

Gece Yarısı Pompalı Tüfekle Yaralandı

Olayın Gerçekleştiği Yer

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı, bir depoda oturan bir kişiye pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Olay, Kemalettin Mahallesi Eski Çerkezköy 1. Çıkmaz Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, K.S. (42) isimli şahıs, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş altına alındı ve kanlar içinde kaldı.

Sağlık Müdahalesi

Bacağından yaralanan K.S., olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan K.S.’nin durumu hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Saldırganın Yakalanması İçin Çalışmalar

Olayı gerçekleştiren saldırganın, kullandığı pompalı tüfeği çarşafa sarıp kaçtığı ileri sürüldü. Bu kişinin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti ve geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Çorlu’da yaşanan bu olay, mahallede büyük bir infial yarattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Trump, Lafayette Park’taki Çadırı Kaldırın

ABD Başkanı Donald Trump, Lafayette Park'taki savaş karşıtı çadırın derhal kaldırılmasını istedi ve bu alanın 'Amerikan karşıtı' bir görüntüye dönüştüğünü ifade etti.
Haberler

Babasının Da Özel Harekat Polisiymiş

Mersin'de özel harekat polisi Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında makinalı silahın kazara ateş alması sonucu şehit oldu. Babası da aynı meslekten şehit olmuştu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.