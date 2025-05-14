Gecede Yangın Otomobile Sıçradı, Söndürüldü

GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN, PARK HALİNDEKİ ARAÇTA HASARA YOL AÇTI

Gece saatlerinde Ümraniye’de bir gecekonduda meydana gelen yangın, bahçede bulunan park halindeki otomobile de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda söndürülen yangında, gecekondunun yanı sıra yangından etkilenen otomobil de kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 00.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Münasip Sokak’ta ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, gecekonduda bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Yangın, hızlı bir şekilde gecekondunun garajında park eden otomobile sıçradı.

YANGINA MÜDAHALE VE SONRASI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Bu arada, yangın sebebiyle garajın çatısı, altında bulunan aracın üzerine çöktü. Gecekondunun yanındaki binada yaşayan felçli bir hasta, ekiplerin yardımlarıyla evinden çıkarılarak tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili detaylı çalışma başlatıldı.