Gecekonduda Yangın; Otomobili De Etkiledi

GECEKONDUDA YANGIN ÇIKTI

Ümraniye’de, gece saatlerinde bir gecekonduda meydana gelen yangın, bahçede bulunan park halindeki bir otomobile de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesiyle söndürülen yangında, gecekondunun yanı sıra yangından etkilenen otomobil de kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 00.00 civarında Necip Fazıl Mahallesi Münasip Sokak üzerinde gerçekleşti.

YANGINA MÜDAHALE

Alınan bilgilere göre, gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yangın, kısa sürede büyüyerek gecekondunun garajında park edilen otomobile sıçradı. Olayın bildirilmesiyle birlikte çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak başarılı bir şekilde söndürdü. Yangın nedeniyle garajın çatısının, yanan aracın üstüne çöktüğü belirtildi.

CAN KAYBI YOK, TEDBİR ALINDI

Gecekondunun yanındaki binada yaşayan felçli bir hasta, ekiplerin yardımıyla evinden alındı ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili araştırmalara başlandı.