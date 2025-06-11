Geçen Yıl, 6 Eylülde Olay Oldu

Olay, geçtiğimiz yıl 6 Eylül’de Melikgazi ilçesindeki Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada gerçekleşti. Fabrika çalışanı, 3 çocuk annesi Hatice Gül ile eski sevgilisi Mustafa Bozkurt arasında, bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma, bir süre sonra silahlı çatışmaya dönüştü. Bozkurt, elindeki av tüfeği ile Gül’ü vurdu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hatice Gül’ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Gül’ün cenazesi, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Evinde yakalanan Mustafa Bozkurt, mahkeme tarafından tutuklandı.

ŞİKAYET VE UZAKLAŞTIRMA KARARI

Hatice Gül’ün, “Tehdit” ve “Israrlı takip” suçları nedeniyle Bozkurt’tan şikayetçi olduğu ve daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı, bu kararın ise ağustos ayı sonunda sona erdiği öğrenildi. Mustafa Bozkurt’un, Gül ile daha önce aynı iş yerinde çalıştığı ve yaklaşık 7 ay önce ayrılıp başka bir işte çalışma hayatına devam ettiği belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Bozkurt hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek Bozkurt için “Kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Sanık Bozkurt, Kayseri 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 29 Nisan’da yapılan duruşmada indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

TÜM SUÇLAMALARA YANIT VERDİ

Hatice Gül’ün, ölmeden altı ay önce, 28 Mart’ta Mustafa Bozkurt’un evinin yakınından konum gönderdiği ve ölüm tehdidinde bulunduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuklu bulunan Mustafa Bozkurt, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Avukatlar da salonda hazır bulundu. Sanık Bozkurt, Hatice Gül’ün evinin önünde ölüm tehdidinde bulunduğu iddialarını reddetti. “Ağzımdan kötü bir söz çıkmadı. Hakaret etmedim. Öldürmekle tehdit etmedim” şeklinde ifadeler kullandı. Mahkeme hakimi, Mustafa Bozkurt’u “Kadına karşı tehdit” suçundan 9 ay, “Israrlı takip” suçundan 6 ay olmak üzere toplam 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, sanığa “Hakaret” suçundan adli para cezası verildi.