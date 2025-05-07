Geçen Yıl Elektrik Üretiminin Yüzde 41’i Yenilenebilir

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE NÜKLEER ENERJİDE ARTIŞ

Geçtiğimiz yıl küresel seviyede üretilen elektriğin yüzde 41’i yenilenebilir ve nükleer enerji kaynaklarından elde edildi. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) “Küresel Enerji Değerlendirmesi 2025” raporuna göre, dünya genelinde enerji talebi geçen yıl ortalama hızla artış gösterirken, elektrik üretimi de önceki yıla kıyasla yaklaşık 1200 teravatsaat arttı. Toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 32, nükleer enerjinin payı ise yüzde 9 oldu. Yenilenebilir kaynaklardan yapılan üretimin büyük bir kısmı güneş ve rüzgar enerjisi ile sağlandı.

GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDE REKOR ÜRETİM

Güneş ve rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi 2024’te rekor seviyeye ulaşıp 670 teravatsaat artış gösterdi. Aynı dönemde nükleer santrallerden elde edilen elektrik üretimi de 100 teravatsaat artış sağladı. Yenilenebilir enerji kapasitesinde de önemli gelişmeler yaşandı. Geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 700 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasitesi devreye alınırken, bunun yaklaşık yüzde 80’ini güneş enerji santralleri oluşturdu. Nükleer enerji alanında ise 7 gigavatlık yeni kapasite eklendi ve 2024’te dokuz yeni nükleer reaktör inşasına başlandı. Bu reaktörlerin tamamlanmasıyla toplam 11 gigavatlık ek kapasitenin sisteme entegre edilmesi bekleniyor.

YENİ REAKTÖR PROJELERİ

Yeni reaktör projeleri, Çin ve Rusya tasarımlarına dayalı olarak geliştiriliyor. Avrupa Birliği ve ABD’de güneş ve rüzgar enerjisinden yapılan üretim, kömür ve doğal gazdan elde edilen üretimi geride bıraktı. Çin’de güneş ve rüzgar enerjisinin toplam üretimdeki payı yaklaşık yüzde 20 seviyesine ulaştı.

Elektrik Sİstemlerindeki Dönüşüm

Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü Araştırma Görevlisi Aliaksei Patonia, elektrik üretiminde düşük karbon salımlı kaynakların payındaki artışın küresel elektrik sistemlerini dönüştürdüğünü ifade etti. Patonia, “2024’te dünyada 2,1 trilyon dolarlık rekorla temiz enerjiye yatırım yapıldı. Değişken yenilenebilir enerji kaynakları, şebeke esnekliğine yatırım ve elektrik sistemlerinin dijitalleştirilmesi gibi daha derin sistemsel değişiklikleri de tetikliyor.” dedi. Nükleer enerjinin temiz enerjiye önemli katkı sağladığını vurgulayan Patonia, yeni projelerin çoğunluğunun Çin ve Rusya’da yoğunlaştığını belirtti.

KÖMÜRÜN DÜŞÜŞÜ VE TEMİZ ENERJİ TRANSİSYONU

Patonia, ABD ve Avrupa’da yenilenebilir enerji üretiminin kömürden üretilen enerjiyi geçmesinin, küresel enerji geçişinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. “Kömürden enerji üretimi, özellikle gelişmiş ekonomilerde düşüşe geçiyor. Ancak Çin ve Hindistan gibi ülkelerde hala önemli bir kaynak olmayı sürdürüyor.” dedi. Ayrıca, temiz enerji tedarik zincirleri ve kritik madde rekabetinin enerji geçişine jeopolitik bir boyut kazandıracağını belirtti.