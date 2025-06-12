Geçici Hükümet Yasaklama Kararı Aldı!

SURİYE’DE KADINLARIN PLAJLARA ÇIKIŞINA YENİ KURAL

Suriye’nin kuzeyinde geçici hükümete liderlik eden Ahmed el Şaraa’nın aldığı yeni karar dikkati çekiyor. Bu karar doğrultusunda, kadınların haşema gibi vücutlarını tamamen örten mayolar giymeden kamuya açık plajlar ve yüzme havuzlarını kullanması yasaklandı. Bu hafta yayımlanan düzenleme, Beşar Esad’ın devrilmesinden sonra kadınların kıyafetine dair uygulanan ilk resmi düzenleme olma özelliğini taşıyor. Karara göre, özel kulüpler ve lüks otellerde “Batı tarzı mayo” kullanımına izin verildiği ifade ediliyor.

KAMU PLATLARINDA DİKKAT EDİLECEK HASSASİYETLER

9 Haziran tarihinde yayımlanan bu kararnamede, halk plajları ve yüzme havuzlarında “toplumun farklı kesimlerinin hassasiyetlerini gözeten uygun mayo” şartının getirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu durum, yerel halkın gelenek ve göreneklerine uygun bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

ERKEKLER İÇİN DE YENİ KURALLAR GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeye göre, erkekler de yüzme alanları dışında göğüslerini açık şekilde dolaşamaz hale geldi. Otel lobileri ve restoranlar gibi yüzme alanları dışında tişört giymek zorunlu hale getirildi. Ancak beş yıldızlı oteller ve özel plajlar için daha esnek kurallar uygulanacak. Bu tür mekanlarda, “kamu ahlakına uygun ve genel zevk sınırları içinde” kalmak şartıyla normal mayoların kullanımı serbest bırakıldı.