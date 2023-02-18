Geçici kimlik belgeleri e-Devlet’ten alınabilecek

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkım yaratan deprem sonrası kimliklerine ulaşamayan depremzedeler, geçici kimlik belgesini e-Devlet üzerinden oluşturabilecek.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17’de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep’te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana’da yıkıma yol açtı.

Evleri yıkılan ya da hasar gören vatandaşlar, eşyalarının yanı sıra kimliklerini de deprem bölgesinde bıraktı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yaşanan deprem felaketi sonrası kimliklerine ulaşamayan depremzede vatandaşların, kendilerinin, vasisi oldukları kişilerin veya velisi oldukları 15 yaş altındaki küçüklerin geçici kimlik belgelerini e-Devlet üzerinden oluşturabileceği belirtildi.