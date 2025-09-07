Geçici Kurul, CHP Binasına Geliyor

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Gürsel Tekin’in başkanlık yaptığı Geçici Kurul’un yarın parti binasına geleceğini açıklamasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

MAHKEME KARARI VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül’de alınan ara kararda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulundaki asil ve yedek üyeler, disiplin kurulundaki asil ve yedek üyeler ile üst kurul ve kurultay delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Görevden alınan yönetim yerine, CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini geçici olarak kullanmak üzere Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan ‘Geçici Kurul’ atandı.

GEÇİCİ KURUL’UN ZİYARET PLANI

Gürsel Tekin, yaptığı açıklamada yarın Geçici Kurul üyeleri ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gideceğini bildirdi. Tekin’in bu açıklaması sonrası, polis ekipleri, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik tedbirlerini artırdı. Binaya giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Ayrıca, bölgeye gelen Özgür Çelik’in, partililerle bir süre sohbet ettikten sonra binaya girdiği gözlemlendi.