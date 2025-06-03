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Geçici Üyelerin Ateşkes Talebi Oylaması

GÜVENLİK KONSEYİ’NDEN ATEŞKES TALEBİ

On geçici üye, Gazze’de koşulsuz ve kalıcı ateşkes talep eden bir karar tasarısının oylanması için çağrıda bulundu. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki on geçici üye, acil olarak herkes tarafından saygı gösterilen bir ateşkes hakkında oylama yapılmasını istedi.

ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI VE İNSANİ YARDIM

Karar tasarısının taslak metninde Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması, insani yardım girişlerinin önündeki engellerin hemen kaldırılması ve yardımların Birleşmiş Milletler’in de katkısıyla Gazze genelinde geniş çapta dağıtılması noktalarına vurgu yapıldı. Daha önce benzer tasarıların ABD tarafından veto edildiği biliniyor. Geçtiğimiz yıl kasım ayında ABD, Gazze’de derhal koşulsuz ateşkes çağrısı yapan bir Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto etmişti.

OYLAMA SÜRECİ VE ANLAMININ ÖNEMİ

Bir tasarının kabulü için Güvenlik Konseyi’ndeki on beş üyeden dokuzunun desteğini almak ve daimi üyeler arasında yer alan ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’nın veto etmemesi gerekiyor. Bugün yapılması beklenen BM Güvenlik Konseyi oylaması, Gazze’deki insani krizin hafifletilmesi ve çatışmaların sonlanması açısından oldukça önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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