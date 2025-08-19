Geçici Vergi Beyannamesi Tarihleri Açıklandı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ VE ÖDEMELERİ

Ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri, 2025 yılı ikinci dönem geçici vergi beyannamesi ile ödeme tarihlerine dair bilgi arayışında. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Mükellefler, “Geçici vergi süresi uzatıldı mı?” sorusuna yanıt ararken, güncel gelişmeleri takip ederek yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeye çalışıyor. Geçici vergi ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

SÜRE UZATILMASI YOK

2025 yılı ikinci dönem geçici vergi beyannamesi ve ödemeleri için herhangi bir süre uzatma kararı bulunmuyor. GİB tarafından yapılan resmi açıklamada, beyanname verme ve vergi ödeme süresinin 18 Ağustos 2025 tarihinde sona ereceği ifade ediliyor. Mükelleflerin bu tarihe kadar beyannamelerini eksiksiz ve doğru şekilde hazırlamaları, ödemelerini zamanında gerçekleştirmeleri son derece önemli. GİB, gecikmelerde uygulanacak cezai işlemler hakkında uyarılarda bulunurken, işletmeler ve bireysel mükelleflerin takvimlere dikkat etmelerini vurguluyor. Geçici vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için gecikme faizi ve ceza uygulamaları gündeme geliyor.

2025 GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ

2025 yılı ikinci dönem geçici vergi dönemi, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsıyor. Beyanname verme süresi 1 Temmuz’da başlayarak 18 Ağustos 2025 tarihinde sona eriyor. Geçici verginin ödemesi için son tarih ise 18 Ağustos 2025 olarak belirtiliyor. Gelir vergisi mükellefleri için geçici vergi %15, kurumlar vergisi mükellefleri için ise %25 oranında hesaplanıyor. Mükelleflerin bu oranlar doğrultusunda vergilerini zamanında beyan edip ödemeleri gerekiyor. Geçici vergi, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yıl içinde elde ettikleri kazanç üzerinden belirli dönemlerde ön ödeme yapmalarını sağlıyor. Bu vergi, yıl sonunda hesaplanacak kesin vergiden mahsup edilmek üzere, üçer aylık dönemler halinde beyan edilip ödeniyor. Amaç, devletin vergi gelirlerini düzenli şekilde tahsil etmesini sağlamak ve mükelleflerin yıl sonunda büyük bir vergi yüküyle karşılaşmasını önlemek.