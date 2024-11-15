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Ekonomi

Geçici Vergi Dönemi Süreleri Uzatıldı

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GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMA

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 3. geçici vergi dönemine ait (temmuz-ağustos-eylül) gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme tarihinin uzatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin de 22 Kasım gün sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

SON BAŞVURU TARİHİ DEĞİŞİYOR

18 Kasım gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 yılı 3. geçici vergi dönemine ait beyannamelerin süresinin uzatıldığı vurgulandı. Bu düzenleme, beyanname verme tarihinin 18 Kasım gün sonu olan özel hesap dönemine tabi olan mükellefleri de kapsıyor. Başkanlık, bu ek süreyle mükelleflerin kolaylık sağlamayı hedefliyor.

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