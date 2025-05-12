Geçiştirmede Şafak Eraslan, Manda Çiftliği Kurdu

DEVLET DESTEĞİYLE YENİ BİR İŞ KURMAK

Bayburtlu genç kadın girişimci Şafak Eraslan, devletten aldığı 100 bin liralık hibe desteğiyle bir manda çiftliği kurarak hem üretime katkı sağlıyor hem de ev ekonomisine destek veriyor. 29 yaşındaki Eraslan, Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı İncili köyünde yaşıyor ve 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının ‘Uzman Eller’ projesine başvuruda bulundu. Aldığı 100 bin lira hibe ile kendi işletmesini açarak işe başlayan Eraslan, 7 mandayla başladığı manda yetiştiriciliğinde şu anda 17 hayvana ulaşmayı başardı.

Eraslan, aynı zamanda sattığı hayvanlarla da ekonomik gelir elde ediyor. Hayvancılık alanında kendini geliştiren bu genç girişimci, işletmesini ilerletmeyi başarıyor. Kentin tek manda yetiştiricisi olan Eraslan, kendi elleriyle ürettiği manda sütü, yoğurdu ve yağını Türkiye’nin pek çok iline gönderiyor. İşini severek yapan Eraslan, müşterilerden olumlu geri dönüşler aldığını belirterek siparişlere yetişemediğini ifade ediyor.

KÖYÜN SIMGESİ HALİNE GELEN MANDALAR

Manda çiftliğinin köyde büyük ilgi gördüğünü dile getiren Eraslan, “Köyümüze gelenler artık burayı ‘mandaları olan köy’ olarak tanımaya başladı. Bu durum hoşuma gidiyor. Mandaların bu kadar dikkat çekeceklerini beklemiyordum. Bazen arabayla geçerken fotoğraf çekenler oluyor” diyerek mandaların köyün simgesi haline geldiğini vurguladı. Proje öncesinde KPSS ile atanmaya çalıştığını belirten Eraslan, “Projeye başlamadan önce KPSS ile atanmaya çalışanlardan biriydim. İyi ki bu şekilde başlamışım. Kendi yetenek alanımda gelişme sağladım.” dedi.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE TAVSİYELER

Genç arkadaşlarına KPSS ile atanmanın uzun bir süreç olduğunu hatırlatan Eraslan, “Bu süreci değerlendirmek gerekiyor, ben de öyle yaptım. Uzman Eller Projesi, benim için büyük avantaj oldu.” ifadesini kullandı. Eraslan, projeye öncülük eden Tarım ve Orman Bakanlığına ve kendisine destek veren il ve ilçe müdürlüklerine teşekkürlerini iletti.