Geçit Töreni İstanbul Boğazı’nda Yapıldı

GEÇİT TÖRENİ İSTANBUL BOĞAZI’NDA GERÇEKLEŞTİ

TEKNOFEST Mavi Vatan çerçevesinde İstanbul Boğazı’nda etkileyici bir geçit töreni düzenlendi. Görkemli etkinlikte, Cumhuriyet’in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası olan Savarona yatı ve TCG Anadolu gibi Deniz Kuvvetlerinin milli gemileri, İstanbul’u ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı selamladı. Tören sırasında 21 pare top atışı yapıldı.

TÜM GEMİLER BOĞAZ’DA HAZIR BULUNDU

Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğindeki etkinlikte, TCG Anadolu saat 14.45 sıralarında Karadeniz açıklarından İstanbul Boğazı’na ulaştı. TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden başladı. Boğaz’da seyir gerçekleştiren donanma unsurları arasında, onarımı tamamlanmış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya ve TCG Sancaktar gemileri ile TCG Hızırreis denizaltısı yer aldı.

ÖĞRENCİLER ETKİNLİĞE KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de geçit töreninde TCG Anadolu’da yer aldı. Ayrıca geçit sırasında gemideki çocuklar, ellerindeki kırmızı-beyaz balonları gökyüzüne bırakarak coşkularını gösterdi. Mavi Vatan Boğaz Geçişi, Moda ve Caddebostan’ın ardından Maltepe Sahili’nde sona erecek.