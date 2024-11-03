Geçmişin Devrimsel Teknolojisi: ARPANET

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER

Soğuk Savaş’ın en yoğun dönemlerinde, Charley Kline ve Bill Duvall adındaki iki genç mühendis, dönemin en heyecan verici teknolojik projelerinden birine imza atıyordu. 21 yaşındaki Kline, California Üniversitesi’nde (UCLA) yüksek lisans öğrenimi görüyordu. 29 yaşındaki Duvall ise Stanford Araştırma Enstitüsü’nde (SRI) sistem programcısı olarak görev alıyordu. İkili, ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) adı verilen İleri Araştırma Projeleri Dairesi Ağı üzerinde çalışıyordu.

ARPANET PROJESİ VE HEDEFLERİ

ABD Savunma Bakanlığı tarafından desteklenen bu proje, telefon hatlarına bağımlı olmadan doğrudan veri paylaşımını mümkün kılacak bir ağ geliştirmeyi hedefliyordu. Proje, “paket anahtarlama” adı verilen bir veri dağıtım metodunu kullanıyordu. Bu sistem, insan yaşamının birçok yönünü değiştirecek önemli bir teknolojinin ilk testini gerçekleştiriyordu. Ancak, sistemin işleyebilmesi için öncelikle giriş yapılması gerekiyordu.