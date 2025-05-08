Geçmişin Gözlemcileri Akhisar Ulu Camii Taşları

Geçmişin Sessiz Tanıkları Akhisar Ulu Camii Haziresindeki Taşlar

GEÇMİŞE DÜZENİN KAPILARI

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami’nin haziresindeki mezar taşları, ziyaretçileri hem etkiliyor hem de duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Bu taşların çoğu, zarif süslemeleriyle ve üzerlerindeki yazılarla, hayat hikayelerini günümüze taşıyor. Osmanlı dönemine ait olan bu mezar taşları, estetik anlayışın ve yaşam tarzının yanı sıra, vefat eden kişilerin kimliği ve mesleği hakkında bilgiler sunarak anlam kazanıyor. Ulu Cami haziresindeki taşların bazıları zamanla yıpranmış olsa da, üzerindeki yazılar hâlâ okunuyor.

TARİHİ BİR MİRASI GÖSTERİYOR

Caminin tarihi hakkında bilgi veren Akhisar Ulu Camii İmam Hatibi Osman Demirel, “Camimiz milattan önce hangi millet tarafından yapıldığı bilinmeyen bir ibadethane. İbadethane olarak yapılmış ama hangi millet yaptı, bilinmeyen. Ayasofya’da daha eski bir tarihe sahip bir yerdeyiz. Geçmişten günümüze, ben şöyle söylüyorum; insan dedelerimizin yapmış olduğu eserler bugün de burada cami olarak yaşattığımız bir medeniyetin ürünü burası.” diyor.

Akhisar Ulu Camii’nin Osmanlı döneminde önemli bir ilim yuvası olduğunu da vurgulayan Demirel, “Osmanlı döneminde Daru’l Hadis ve Daru’l Tefsir dediğimiz iki ana bölümü var. Hadis Külliyesi ve Tefsir bölümü olan bir yer. Fıkıh bölümü Kırkağaç’ta oluşturulmuş. Camimizin karşısında bulunan Kur’an Kursu’nun olduğu yer ise Mevlevi Tekkesi, sonradan Nakşi Tekkesi olarak hizmet vermiş.” şeklinde belirtiyor.

KUTSAL BİR YER OLARAK TARİHİ

İmam Demirel, Akhisar Ulu Camii’nin İncil’de de adı geçen 7 kutsal kiliseden biri olduğunu ifade ediyor. “İncil’de iki ayrı yerde bahsedilen bir yer Thyatira mektup. Thyatira kelime anlamı kutsal şehir olarak geçer. Kutsal şehir, Hristiyanlık döneminde Yuhanna’nın buradan İncil’i, İncil öğretilerini ve bakır sanatını Yunanistan’a taşıdığı için ayrı bir öneme sahip.” diyor.

HAZİRENİN TARİHİ

Caminin eski haziresinin kilisenin apsis kısmından Kur’an Kursu’na olan kısma kadar uzandığını ve büyük bir mezarlık olduğunu belirten İmam Demirel, “Caminin haziresi 1800’li yıllardan sonra yapılmış. 1957 yılına kadar bu alan büyük bir alanı kaplıyor. Belirttiği üzere, 1957’den sonra önemli taşların bu küçük kısma ayrıldığını, diğerlerinin ise kemiklerinin alınarak başka bir yere nakledildiğini söylüyor.

MEZAR TAŞLARININ DEĞERİ

Cami haziresinde önemli taşların ve hayat hikayelerinin bulunduğunu belirten İmam Demirel, bu hazirenin daha iyi sergilenebilmesi adına caminin güney kısmında gül bahçesinin olduğu yere taşınmasının gelecek nesillere aktarılmasında daha faydalı olacağına inanıyor. İmam Demirel, şahsen en çok etkilendiği mezar taşlarından birinin 1311 yılında Afife isimli bir kıza ait olduğunu kaydediyor. “Mezar taşında Afife Hanımın kına gecesi geçirdiği karın ağrısı sonrası vefat ettiğinin anlatıldığını” aktarıyor.