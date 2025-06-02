Geçmişte Hırsızlık Yapan Kişi Tutuklandı

HIRSIZLIK OLAYI SAMSUN’DA GERÇEKLEŞTİ

Samsun’da, 5 yıl önce çalıştığı işyerinin deposundan hırsızlık yapan bir kişi, geceleyin pencereyi zorlayarak içeri girdi ve 75 bin lira değerinde musluk bataryası çaldı. Olay sonrasında polis, teknik takip ile şüpheliyi yakaladı ve mahkemeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ, GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Olay, Atakum ilçesinde Büyükkolpınar Mahallesi’nde gerçekleşti. İ.İ. isimli şahıs, gecenin ilerleyen saatlerinde çalıştığı işyerinin deposuna girerek 24 adet musluk bataryası çaldı. Çalınan malzemenin toplam değerinin yaklaşık 75 bin TL olduğu belirlendi. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi ve hırsızın kimliğini hızlıca tespit etti. Yapılan incelemelerde, şüphelinin işyerinin eski çalışanı İ.İ. olduğu anlaşıldı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Gözaltına alınan İ.İ., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesine götürüldü. Nöbetçi mahkeme, hırsızlık suçundan tutuklama kararı vererek zanlıyı Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderdi.