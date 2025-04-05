Geçmişte Sahne Alan, Sonra Oyuncu Olan Bildik, Müziğe Döndü. Şaşaalı Ataşehir’de Coşkulu Bir Gece Yaşandı. Aydan Şener De Eşlik Etti

BURÇİN BİLDİK MÜZİKLE YILLAR SONRA SAHNEDE BULUŞTU

Geçmişte haftanın altı günü canlı performans sergileyen, ardından oyunculuk kariyerinde yıldızı parlayan Burçin Bildik, “Sağ Salim” serisindeki Salim karakteri ve “Yeni Gelin” dizisindeki Müsellim rolüyle izleyicilerin kalbini kazandı. Uzun yıllar Aydan Şener ile başrol paylaştığı “Kibarlık Budalası” gibi birçok tiyatro oyununda sahne aldı. Ancak müzik, her zaman içinde bir tutku olarak kaldı.

ŞAŞAALI ATAŞEHİR’DE UNUTULMAZ BİR GECE

İstanbul gece hayatının yeni nesil eğlence merkezi “Şaşaalı Ataşehir”, usta sanatçının müzikle buluşmasına ev sahipliği yaptı. Mekanın işletmecisi Şefik Yalvaç’ın davetini geri çevirmeyen Bildik, büyük bir coşku ve yoğun bir izleyici kitlesi önünde sahneye çıktı.

GREEK EZGİLERİNDEN TABAK KIRMA ŞOVUNA

Repertuarında Greek müziğinden Türkçe popa uzanan geniş bir yelpaze sunan sanatçı, performansı sırasında yüzlerce tabak kırdı. Zeybek dansıyla alkış toplayan Burçin Bildik, rakı bardağının üzerine çıkarak sergilediği sirtaki şovla geceye damga vurdu.

AYDAN ŞENER’DEN SÜRPRİZ KATILIM

Sürprizler bununla sınırlı kalmadı. Uzun yıllar aynı sahneyi paylaştığı Aydan Şener de geceye katılanlar arasındaydı. Sirtakiye eşlik eden Şener, geleneksel tabak kırma ritüelini de atlamadı.

“MÜZİK BENİM RUHUMA DOKUNUYOR”

Müziği çok özlediğini belirten Burçin Bildik, “Bu sahneler benim evim… Müzik benim ruhum,” diyerek oyunculuğu bırakmadan sahneye devam edeceğini açıkladı. Modacı Faruk Karataş’ın özel tasarımı iki kostümle şıklığıyla da dikkat çeken sanatçı, siyah taşlı el dikimi kostümüyle geceye ayrı bir zarafet kattı. Performansıyla izleyicilerden tam not alan Bildik, unutulmaz bir geceye imza attı.