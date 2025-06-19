Gedik Piliç, AB’ye İhracata Devam Ediyor

TÜRKİYE’DEN AB ÜLKELERİNE İHRACATTA İLKLERİ YARATAN GEDİK PİLİÇ

Türkiye merkezli ilk tavuk firması olan Gedik Piliç, başlattığı ticaretle Hollanda’nın yanı sıra diğer Avrupa Birliği ülkeleri ile iş birliklerini de geliştirmeye devam ediyor. İhracat sürecinin başlaması ile birlikte AB ülkelerinden yoğun ilgi gören Gedik Piliç ürünleri, kısa sürede birçok yeni pazarda raflarda yer bulmak üzere hazırlanıyor. Kanatlı eti sektöründe öncü rol üstlenen Gedik Piliç, AB’ye ihracat vizesini aldıktan sonra bir ilke imza attı. 2020 yılında Çin’e ihracat yapan ilk Türk firması olmayı başaran Gedik Piliç, şimdi de Türkiye’den AB’ye ilk piliç eti ihracatını gerçekleştirerek kanatlı eti sektöründe öncülüğünü sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2009 yılında başlatılan çalışmalar sonucunda, 2024 yılının Aralık ayında sonuçlanacak yetki belgesini alarak kanatlı eti ihracatı için gereken onayı alan Gedik Piliç, Mayıs 2025’te ısıl işlem görmüş piliç ürünleri ile Hollanda’ya ihracata başladı. İlk ihracatın ardından ürünlerin kalitesi, lezzeti ve operasyon yönetimine dair Hollanda’daki iş ortaklarından tam not alındığı bildirildi.

Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik ve Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik, geçirdiği ziyaretler sonucunda Hollanda’daki başarının yanı sıra diğer AB ülkelerinden de yoğun ilgi gördüklerini tespit etti. Osman Gedik, yaptığı açıklamada, “Gedik Piliç her zaman ilklerin firması. Bugünde Avrupa’ya ilk ihracatı yapan yine Gedik Piliç’tir. Hedefimiz öncelikle Avrupa Birliği’ne üye tüm ülkelere, sonrasında İngiltere dahil olmak üzere tüm Avrupa’ya ihracat yapmak” dedi.

YATIRIMLARA DEVAM

Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik, AB ülkelerine ihracata başladıklarını belirterek, “1968 yılında kurucumuz Halil Gedik tarafından başlayan yolculuğumuza Türkiye tavukçuluk sektöründe ilkleri başararak devam ediyoruz. Yüzde 100 yerli sermayeli bir firma olarak, yıllardır dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz markamızı ve ürünlerimizi Avrupa’ya tanıtmak, potansiyel pazarlarla yeni iş birliktelikleri oluşturarak kendimizi geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam etmek” diye ifade etti. Ayrıca Gedik, AB ülkelerine yapacağımız ihracatın ülke ekonomisine katkıyı artırırken, sürdürülebilirlik politikaları çerçevesinde doğaya ve insana saygılı, lider bir gıda firması olarak büyümeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.