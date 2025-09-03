Gedik Piliç Standı Yoğun İlgi Görüyor

GEDİK PİLİÇ’SİBAK DIŞI GIDA STANDI YENİ ÜRÜNLERLE DOLU

İstanbul’da düzenlenen World Food İstanbul Fuarı, Gedik Piliç standına gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle dikkat çekiyor. İstanbul Büyükçekmece Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 2-5 Eylül tarihleri arasında devam eden fuar, hem yerli hem de yabancı gıda isimlerini bir araya getiriyor. Ziyaretçiler birçok gıda markasını yakından tanıma fırsatı buluyor. Gedik Piliç’in standı da burada öne çıkıyor. Ünlü şef Rafet İnce’nin sunumları, ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

FUARDAN MEMNUNİYET DUYULUYOR

Gedik Piliç Pazarlama Müdürü Seda Cabi, fuara gösterilen ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtiyor. “Fuarın ikinci gününde burada olmaktan çok mutluyuz. Yoğunluğun giderek artacak,” diyor. Rafet İnce ile birlikte düzenledikleri tadım etkinliğe dair yorum yaparak, “Yakında olan herkesi World Food Fuarı’na bekliyoruz. İlgiden çok memnunuz, geri dönüşler de çok güzel. Yeni ürünlerimizde mevcut. Böyle bir fuara katılarak bu tadımların gerçekleşmesine fırsat verdik,” şeklinde açıklıyor.

Gedik Piliç’İN KALİTESİ VE İHRACAT BAŞARISI

Cabi, “Herkesin yüzü gülüyor. Gedik Kalitenin en üst noktası. Fabrikadan çıkan her tavuğun belli bir onaydan geçmesi bizim en önemli odak noktamız. Doğallığından ve lezzetinden ödün vermeden tüketiciye ulaşması bizim için kritik bir konu,” şeklinde ekliyor. Ayrıca, bu tür fuarların yalnızca ürün tanıtımı için değil, aynı zamanda iş ortakları ve bayilerle temas kurulması açısından da değerli organizasyonlar olduğunu vurguluyor. Gedik Piliç, Avrupa Birliği’nden ileri işlenmiş ürünler için yetki belgesi alan ilk firma olması sebebiyle ihracat rakamlarının sektör tarafından dikkatle takip edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.