Gediz’de Hafızlık Kursu İnşaatına Destek Sürüyor

GEDİZ’DE HAYIRSEVERLİK DEVAM EDİYOR

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Serdar Camii yanındaki Erkek Hafızlık Kur’an Kursu inşaatı için Gediz halkının yardımları devam ediyor. Bu hayır işine destek olan bir kişi daha ortaya çıktı. Dayınlar Mahallesi’nde yaşayan ve ismini açıklamak istemeyen yaşlı bir kadın, inşaata bağışta bulundu ve bu bağış, görevli kişiler aracılığıyla gerçekleştirildi.

YARDIM YAPAN VATANDAŞA TEŞEKKÜR

Bağışı kabul eden Gediz İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, “Allah’a şükür Ramazan ayı bütün güzellikleriyle devam ediyor. Güzellikler paylaşıldıkça çoğalır. Hayırsever teyzemiz de bu güzelliklere ve iyiliklere vesile olmak amacıyla bileziğini Kur’an kursu inşaatımıza bağışladı. Teyzemize bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederiz. Rabbim teyzemizin hayrını kabul etsin” şeklinde konuştu.

DESTEKLER DEVAM EDİYOR

Kur’an kursu inşaatına yönelik desteklerin devam ettiğini belirten yetkililer, Gediz halkının gösterdiği örnek dayanışma ve yardımlaşma ruhunun son derece takdire şayan olduğunu vurguladı.