Gediz’de Kaybolan Yaşlı Kadın Bulundu

ALZHEIMER HASTASI BULUNDU

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, 10 Mart Pazartesi günü “mukabeleye gidiyorum” diyerek evinden çıkan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Cevriye Memiş, sabah saatlerinde yarı baygın halde bulundu. Pazartesi gününden itibaren devam eden arama çalışmaları, AFAD, polis ekipleri ve gönüllü arama gruplarının yoğun gayretleriyle yürütüldü ve Cevriye Memiş, Muhipler Göleti çevresindeki bir dere yatağında keşfedildi.

SAĞLIK DURUMU ARAŞTIRILIYOR

Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri, Cevriye Memiş’e ilk müdahaleyi gerçekleştirerek ambulansla Gediz Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaşlı kadının sağlık durumu hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi, ancak tedavisinin devam ettiği bildirildi. Arama çalışmalarında büyük bir özveri gösteren gönüllü ekipler, sosyal medya üzerinden haberleşerek koordineli bir şekilde çalıştı.

BÖLGEDEN DERİN NEFES

Cevriye Memiş’in bulunması bölge halkı ve ekiplere büyük bir rahatlama sağladı. Koordineli çalışmaların ve toplumsal dayanışmanın önemi bir kez daha vurgulandı. Cevriye Memiş’in sağ salim bulunması, hem ailesini hem de yerel halkı sevindirdi.