Gediz’de Ramazan İftar Programı Düzenlendi

ÖĞRENCİLERLE İFTAR BULUŞMASI

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği “29 Ramazan, 29 İftar” etkinliği kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat İçel, pansiyonda kalan öğrenciler ve velileriyle birlikte iftar sofrasında bir araya geldi. Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşen bu iftar programına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat İçel’in yanı sıra Şube Müdürleri Yusuf Dağ ve Yaşar Kandemir de katıldı.

RAMAZAN’IN RUHUNU PAYLAŞMAK

Ramazan Ayı’nın manevi atmosferini öğrenciler ve velileriyle paylaşmayı amaçlayan bu etkinlik, katılımcılara önemli bir buluşma fırsatı sundu. İçel, iftar programında yaptığı konuşmada, “Ramazan ayı sabır ve şükrün en güzel şekilde idrak edildiği bir dönemdir” ifadesini kullanarak, bu tür etkinliklerin Ramazan-ı Şerif’in ruhuna ayrı bir değer kattığını belirtti. Ayrıca, İçel, Ramazan’ın manevi hazzının öğrenci, öğretmen ve veli iş birliği ile daha anlamlı hale geldiğini ifade etti.