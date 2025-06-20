Gediz’de Yarışma Ödülü Kur’an’a Bağışlandı

GEDİZ İLÇESİNDE ÖRNEK DAVRANIŞ SERGİLENDİ

Kütahya’nın Gediz ilçesinde düzenlenen Umre ödüllü bilgi yarışmasında dikkat çeken bir davranış ortaya çıktı. Yarışmada başarılı olan bir üniversite öğrencisi, kazandığı Umre ödülünü, yapımı süren Kur’an kursu inşaatına bağışlayarak büyük bir takdir topladı. Türkiye Diyanet Vakfı Gediz Şube Başkanı ve İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, bu anlamlı davranışı kabul ederken hislerini dile getirdi.

YETENEKLİ GENÇLERİN BAĞIŞI KABUL EDİLDİ

Müftü Turan, öğrencinin bu değerli hareketini anlatırken, “Öğrencimiz, yarışmadan kazandığı Umre ödülünü Kur’an kursu inşaatımıza bağışladı. Biz kendisine, ‘Sen öğrencisin, senin de ihtiyaçların vardır, bu bağışı kabul edemeyiz’ desek de, kardeşimiz kalbinden, gönlünden ‘yarışmada dereceye girersem Kur’an kursu inşaatına bağışlayacağım’ diye geçirmiş. Bu yüzden ısrarına dayanamayıp bağışı kabul ettik. Rabbimiz bu kızımız gibi gani gönüllü evlatlarımızın sayısını artırsın” şeklinde konuştu.

KUR’AN KURSU İNŞAATININ SON DURUMU

Kur’an kursu inşaatının son durumu hakkında bilgiler veren Müftü Turan, “Kur’an kursumuzun inşaatında son sürece gelecek olursak, birinci katın betonu atılma aşamasına geldi. Hayırsever kardeşlerimizden destek bekliyoruz. Rabbim maddi ve manevi destekte bulunan hayırseverlerimizden razı ve memnun olsun” diyerek hayırseverlere çağrıda bulundu.