Gediz’deki Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen orman yangını, Murat Dağı eteklerindeki Çukurören köyünde, ekiplerin yoğun çabaları ve yağmurun etkisiyle kontrol altına alındı. Yangının çöplükten çıktığı tahmin ediliyor ve rüzgarın etkisiyle Altıntaş ilçesi sınırlarına kadar yayıldığı bildiriliyor. Bölge halkı ve itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için karşılıklı bir işbirliği gerçekleştirdi.

BÖLGE HALKI MÜDAHALE ETTİ

Yangın, başlangıç noktasında Çukurören köyünden başlamış ve kısa sürede Altıntaş ilçesine doğru büyüyerek ilerlemiştir. Yangına ilk müdahale eden köylüler, itfaiye ekiplerine destek olmak için ön plana çıktı. Gediz Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yangına müdahale ederek yoğun çaba sarf etti. Sonuç olarak, yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeni olarak çöplüğün gösterilmesine rağmen kesin nedenin ne olduğu konusunda bir soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirirken, belirli bir ormanlık alanın zarar gördüğü kaydedildi.