Gediz Deltası’nda Çok Fazla Kuş Var

GEDİZ DELTASI’NIN ÖNEMİ

Gediz Deltası Sulak Alanı, Türkiye’de flamingoların ürediği iki alandan biri olmasının yanı sıra balıkçıl, pelikan ve kervan çulluğu gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bu lokasyonda bugüne dek yüzlerce farklı kuş türü gözlemlendi ve bu durum harika manzaralar yaratıyor. Biyoçeşitlilik bakımından oldukça zengin olan bu sulak alanı, 7’den 70’e kadar birçok ziyaretçiyi kendine çekiyor. Gediz Deltası’nda yer alan İzmir Kuş Cenneti, bu sezonda yaklaşık 13 bin flamingo yavrusunun doğmasını sağladı. Anadolu kültüründe ‘allı turnası’ olarak bilinen yavru flamingolar, ağustos ayı civarında gelişimlerini tamamlayarak uçuşa geçip göç edecek.

İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlusu Celal Murat Aslanapa, sulak alanla ilgili bilgi vererek, “İzmir Kuş Cenneti, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından korunan alanlardan biridir. Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınmış bir alandır. Bu alan, uluslararası öneme sahiptir. Türkiye’de 14 Ramsar alanı bulunuyor. Sulak alanın yüz ölçümü 14 bin 900 hektardır ve burada 304 kuş türü tespit edilmiştir. Ayrıca sürüngenler, tatlı ve tuzlu su balıkları ve memeliler de yaşamaktadır. Birçok bitki türü de bu sulak alanda yer alıyor,” dedi.

İKİ ÜREME MERKEZİNDEN BİRİ

Aslanapa, İzmir Kuş Cenneti’nin Türkiye’deki iki üreme merkezinden biri olduğunu belirtti. “Birinci üreme alanı Tuz Gölü, diğeri ise burasıdır. Sulak alanda bulunan yapay ada, dünyanın en büyük yapay üreme merkezidir ve 6 bin 500 metrekare büyüklüğündedir. Flamingolar, her yıl nisan ayının başında buraya gelir ve kuluçkaya yatar. 30-32 gün süren kuluçka döneminin ardından yavrular yumurtadan çıkar. Doğdukları ada etrafında suya inerler ve ebeveynlerinin gözetiminde yaklaşık 2 ay boyunca beslenirler. Ağustos ayının başından itibaren uçma denemeleri başlar. Rüzgara karşı uçmayı öğrenerek diğer sulak alanlara göç ederler. Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya ve Tunus gibi Akdeniz kıyısındaki ülkelere giderler ve oralardan tekrar geri dönerler. Bu yıl 11 bin ile 13 bin arasında flamingo yavrusunun yumurtadan çıktığını düşünüyoruz. Flamingolar, ekosistem için faydalıdır. Tuzlu su karidesinin yumurtalarıyla besleniyorlar. Normalde bu yumurtalar kendi kendine çatlamaz ve serttir. Flamingoların sindirim sisteminden geçtikten sonra çatlar ve dışkı ile suya karışır. Bu durum, balık popülasyonunun artmasına veya azalmasına neden olur,” diye ekledi.