Gediz Köprülü Kavşağı, Trafiği Rahatlatacak

GEDİZ KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI YATIRIMI

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Gediz Köprülü Kavşağı’ndaki çalışmaları incelemek üzere Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte Manisa-İzmir-İstanbul yolu üzerinde incelemelerde bulundu. Burada yaptığı açıklamada, “Kavşağı bitirdiğimizde inşallah 1 yılda yaklaşık 220 milyon liralık zaman ve akaryakıttan tasarruf sağlanmış olacak” şeklinde konuştu.

KAVŞAKTA GÜNDE 31 BİN ARAÇ GEÇİYOR

Yenişehirlioğlu, Gediz Köprülü Kavşağı’nın stratejik bir noktada bulunduğunu belirterek, İzmir-Manisa Devlet Yolu, Manisa-Akhisar Devlet Yolu ile Manisa-Turgutlu Devlet Yollarının kesişiminde yer aldığını ifade etti. Günlük ortalama 31 bin araçlık bir trafiğe sahip olan kavşağın, bazı dönemlerde 50 bin araç sirkülasyonuna ulaştığını vurguladı. “Bu kavşağı bitirdiğimizde inşallah 1 yılda yaklaşık 220 milyon liralık zaman ve akaryakıttan tasarruf sağlanmış olacaktır” dedi.

PROJE HIZLA İLERLİYOR

Yenişehirlioğlu, Gediz Köprülü Kavşağı’nın ihalesinin 7 Mart 2024 tarihinde yapıldığını ve 608 milyon TL sözleşme bedeliyle 25 Mart’ta yüklenici firmaya teslim edildiğini açıkladı. Proje kapsamında bugüne kadar yüzde 68 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığını belirten Yenişehirlioğlu, toplamda 413 milyon TL harcama gerçekleştirildiğini aktardı. Projenin detayları hakkında bilgi veren Yenişehirlioğlu, “Proje kapsamında 3 bin 092 metre bölünmüş yol, 4 bin 485 metre tek yol, toplam uzunluğu 126 metreyi bulan 3 köprü var.”

MANİSA İÇİN ÖNEMLİ BİR YATIRIM

Yenişehirlioğlu, Gediz Kavşağı’nın Manisa’nın büyüyen yapısına ve artan ihtiyaçlarına verilecek güçlü bir cevap olduğunu söyledi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hemşehrilerin daha güvenli, hızlı ve konforlu bir ulaşıma kavuşacağını dile getirdi. “İnşallah planlanan takvim doğrultusunda çalışmalarımızı titizlikle sürdürerek, 2026 yılı içerisinde bu önemli yatırımı Manisa’mızın hizmetine sunacağız.”

Vali Vahdettin Özkan ise, “Bu kavşak, şehrimizin hem Turgutlu hem Akhisar hem de İzmir istikametine trafiğin çokça yoğunlaştığı bir alan. Buradaki bu kavşağın yapılmasıyla inşallah trafik sorunu ortadan kalkmış olur” diyerek projenin önemine dikkat çekti.