Gediz Nehri’nde Kirlilik Artıyor

YAĞIŞLARIN AZLIĞI KİRLİLİĞİ ARTIRIYOR

Foça Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Semih Uzun, bu yıl düşen yağış miktarının Gediz Nehri’ndeki kirliliği daha belirgin hale getirdiğini ifade etti. Uzun, “Yağışlar bol olduğunda kirliliği anlamıyorduk. Ama yağmur sularının az olması nedeniyle kirlilik bu sene had safhada hissedildi. Suyumuz kapkara. Suya dokunmaya, temas etmeye korkar bir hale geldik” şeklinde konuştu. Uzun, Kütahya’dan doğarak Uşak ve Manisa illerinden geçip İzmir’in Foça ilçesine ulaşan ve Ege Denizi’ne dökülen 401 kilometrelik Gediz Nehri’nin uzun yıllardır tarımsal üretimi, hayvancılığı ve bölge halkının sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

SANAYİ ATIKLARI TARIMSAL SULARI KİRLİYOR

Gediz Nehri’nden Foça’nın 3-4 mahallesine tarımsal sulama yaptığını vurgulayan Semih Uzun, “Tarladaki ürünlerimizi bu suyla suluyoruz. Fakat Manisa ve Uşak’taki organize sanayi bölgelerinden gelen atıklar sulama sularımızı kirletiyor. Tuzluluk oranı yüksek, kimyasal atık olan suların insan sağlığına ve çevreye büyük zararları var. Bu sularla sulama yapmak zorunda kalıyoruz” dedi. Kirliliğin başlıca sebebinin sanayi atıklarının arıtılmadan nehre bırakılması olduğunu aktararak, “Atıklar arıtılmadan Gediz Nehri’ne atılıyor. Buradan da sular İzmir Körfezi’ne taşınıyor. Bir tek tarım için değil, deniz yaşamı için de tehlikeli” diye ekledi.

TARIMSAL ÜRETİMİ TEHDİT EDİYOR

Uzun, eğer önlem alınmazsa tarımsal üretimin biteceği uyarısı yaparak, “Bu sularla sulama yaptığımız sürece topraklarımızın kalitesi her geçen gün düşüyor. Bu topraklardan ürün alamaz, üretim yapamaz hale geleceğiz” dedi. Foça Yeni Bağarası Mahallesi Muhtarı Cihat Gerihan da Gediz Nehri’nin Foça’yı besleyen en önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu vurgulayarak, “Son yıllarda yaşanan kirlilik, sanayi fabrikalarının getirdiği atıkların sonucu” dedi.

KİRLİLİK HAYVANCILIĞI DA ETKİLİYOR

Yeni Bağarası Mahallesi’nde uzun yıllardan beri çiftçilik yapan Saadettin Tokgöz, Gediz Nehri’ndeki kirlilik nedeniyle hayvancılığı bıraktığını belirtti. Tokgöz, “Önceden suyumuzu buradan içiyorduk, ama şimdi durum hiç iç açıcı değil. Kirliliğin artması nedeniyle sulama yapamıyorum” dedi. Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramiz Sağlam ise kirliliğin sadece bu bölgede olmayıp, Kütahya’dan başlayarak buraya kadar gelen sanayi atıklarından kaynaklandığını ifade etti. Sağlam, “Gediz ölüyor, bu ölümü bir an önce durdurmamız gerekiyor” şeklinde görüş bildirdi.