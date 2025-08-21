Gediz Sporcuları, 17. Kütahya Zafer Kupası’nda Başarı Elde Etti

GEDİZ İLÇESİ KICK BOKS ŞAMPİYONASINDA BAŞARIYA İMZA ATTI

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Antrenör Ezgi Şebnem Hoşgör önderliğinde turnuvalar için hazırlanan Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcuları, geleneksel 17. Kütahya Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonası’nda etkileyici bir başarı sağladı. Kick boks sporu, ilçede her geçen gün artan ilgiyle birlikte, genç sporcular sayesinde büyük bir gurur kaynağı haline geliyor. Turnuvaya 21 sporcuyla katılan Gediz takımı, toplamda 12 madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

GEDİZ’İN GENÇ SPORCULARI İLE MADALYALAR GELİYOR

Bu kapsamda, 3 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya kazanan Gedizli sporcular, gelecek turnuvalar için umut veriyor. Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mecid Pehlivan, elde edilen başarı karşısında duyduğu memnuniyeti belirterek, “Gençlerimizin bu azmi ve antrenörümüzün özverili çalışmaları sayesinde Kütahya Zafer Kupası’nda büyük bir başarı elde ettik. Bu madalyalar, gelecekteki daha büyük başarıların habercisidir. Sporcularımızı, ailelerini ve antrenörümüz Ezgi Şebnem Hoşgör’ü yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

SPORUN GÜCÜ VE İLGİ ARTIKÇA DEVAM EDİYOR

Elde edilen bu sonuçlar, Gediz’deki gençlerin spora olan ilgisini ve yeteneklerini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu durum, ilçenin kick boks sporunda adından söz ettireceği yönünde umutları artırıyor.