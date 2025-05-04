Gedson, Fenerbahçe’yi 1-0 yendi

GEDSON FERNANDES’İN GOL PERFORMANSI

Beşiktaş oyuncusu Gedson Fernandes, Fenerbahçe ile oynanan mücadelede attığı golle Süper Lig’deki toplam gol sayısını 6’ya çıkardı. Bu sezon, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarının ardından sarı-lacivertli ekibin kalelerini de havalandırmayı başardı. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların golü 44. dakikada Gedson Fernandes’den geldi. Böylelikle Gedson, ligdeki 31. maçında 6. golünü atmış oldu.

BÜYÜK MAÇLARDAKİ ETKİSİ

Portekizli futbolcu, tüm kulvarlarda 46 maçta 11 gol ve 2 asistlik bir performans sergiliyor. 26 yaşındaki Gedson, bu sezon büyük maçlarda kaydettiği gollerle dikkat çekiyor. Ligin 5. haftasında deplasmanda 1-1 sona eren karşılaşmada, takımına 1 puanı getiren golü atarak önemli bir katkı sağladı. Ayrıca, 29. haftada iç sahada 2-1 galip gelinen Galatasaray maçında da takımının ikinci golünü yine Gedson kaydetti. Fenerbahçe maçındaki golüyle de büyük karşılaşmaları boş geçmediğini kanıtlamış oldu.

İSTANBUL’DAN GÖZLEMLER

Gedson Fernandes’in gol performansı ve takıma katkıları, Beşiktaş taraftarları tarafından takdirle karşılanıyor. Bu sezon gösterdiği form, takımın başarılarına önemli katkılar sağlıyor. Yıldız futbolcunun, siyah-beyazlılar adına gelecekte de bu başarılarına devam etmesi bekleniyor.