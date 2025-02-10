Gedson Fernandes’in Trabzonspor Maçı Şüpheli!

SIVASSPOR MAÇINDA SAKATLIK

Beşiktaş, önceki gün Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan Gedson Fernandes’in durumu hakkında bilgi verdi. Kulübün yaptığı açıklamada, Fernandes’in ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme ve ödem bulunduğu belirtildi.

TRABZONSPOR MAÇI İÇİN HAZIRLANIYOR

Portekizli futbolcunun, 15 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Kulüp, Fernandes’in durumunu yakından takip ediyor ve en kısa sürede sahalara dönmesi için gereken önlemleri alıyor.