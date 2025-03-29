Gedson Fernandes: “Takım Ruhuyla Kazandık”

GEDSON FERNANDES’İN AÇIKLAMALARI

Galibiyet golünü 66. dakikada atan Gedson Fernandes, maç sonrası şu şekilde konuştu: “Kazanmak çok iyi. Bugün çok iyi oynadık. Bu sadece taktikle ilgili değildi, takım ruhu ve savaşmakla ilgiliydi. Galibiyeti istiyorduk ve aldık. Taraftarımıza armağan olsun. Büyük takım olduğumuzu, Beşiktaş olduğumuzu gösterdik. Çok önemli bir galibiyet aldık, mutluyuz. Performansımdan dolayı mutluyum ama en önemlisi takımın performansı. Böyle çalışarak daha iyisini yapmak zorundayız.”

MILOT RASHICA’NIN GÖRÜŞLERİ

Maça ilk 11’de başlayan Milot Rashica ise açıklamalarını şöyle yaptı: “İki zor maçtan sonra sıkıntılı bir süreç yaşadık ama bugün reaksiyon göstermek için doğru zamandı, özellikle taraftarımızın önünde. Farklı bir formasyonla başladık. Fırsatlar bulduk. Rakibimize sadece golü buldukları anda bir şut verdik. Daha fazla da atabilirdik. Maçı domine ettik. Galip geldik ve mutluyuz.”

MERT GÜNOK’UN DEĞERLENDİRMESİ

Takım kaptanı Mert Günok ise galibiyeti değerlendirdi: “Bugün yine büyük takım reaksiyonu gösterdik. Aslında diğer maçlarda da göstermemiz gerekiyor. Gösteremediğimiz için puan sıralamasında geri düştük. Şampiyonluk yarışındayken derbi galibiyeti almak isterdik. Biz şampiyonluğa oynamak zorundayız. Burada Fenerbahçe’yi de yendik, Galatasaray’ı da. Hedefimize ulaşmak istiyoruz.”

MAÇIN ÖZETİ

Beşiktaş, 23. dakikada Rafa Silva’nın golüyle öne geçti. Galatasaray, 38. dakikada Przemyslaw Frankowski’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ancak 45. dakikada Torreira ile skoru eşitledi. İkinci yarıda Gedson Fernandes’in 66. dakikada attığı gol, Beşiktaş’a 2-1’lik galibiyeti getirdi.