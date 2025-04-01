Gedson Fernandes Taraftarın Sevgisini Kazandı

GEDSON FERNANDES’İN GALATASARAY DERBİSİ PERFORMANSI

Beşiktaş’ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, Galatasaray derbisindeki etkileyici oyunu ile taraftarların kalbini kazandı. 2-1 sonucuyla tamamlanan karşılaşmada attığı gol, galibiyeti getiren önemli etkenlerden biri oldu. Maç sonrası, Gedson soluğu bir eğlence mekânında aldı.

RESMİ MAÇLARDA GOL SAYISI ARTIYOR

Bu sezon Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda gol sayısını 9’a çıkaran Gedson, Süper Lig’de ise 4 gole ulaştı. Özellikle Galatasaray derbisindeki performansı ile büyük takdir topladı. Galatasaray galibiyetinden sonra eğlenmeye giden Gedson, arkadaşlarıyla birlikte halay çekerken görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu özel anlar, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, Gedson Fernandes’in neşesine ortak oldu. Hem sahadaki performansı hem de saha dışındaki enerjisiyle Beşiktaş camiasında olumlu bir hava yarattığı belirtiliyor. Beşiktaşlı futbolseverler, yıldız oyuncunun bu sezon devam eden formunu sezon sonuna kadar korumasını bekliyor.