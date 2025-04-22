Geleceğin Meslekleri Araştırıldı, Garsonluk Önde

MESLEKLERDE GÜÇLÜKLER

Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) yayımladığı “2024 Türkiye İşgücü Piyasası Araştırma Raporu”na göre, eleman bulmada en çok zorluk yaşanan meslekler arasında garsonluk, dikiş makineciliği ve kaynakçılık ilk sırada yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “üreten, büyüyen, istihdam olanaklarını genişleten Türkiye” hedefi doğrultusunda politikalar geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade etti. İŞKUR’un hazırladığı raporun sonuçları doğrultusunda, 2 ve daha fazla çalışanı olan 86 bin iş yeri ile görüşmeler gerçekleştirildiğini; en büyük iş gücü ihtiyacının imalat sektöründe olduğu belirtildi. Ayrıca, 20 ve üzeri çalışana sahip iş yerlerinde yüzde 29,7 oranında açık iş tespit edildiği aktarıldı.

AÇIK MESLEKLER VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

İŞKUR’un web sitesinde yayımlanan rapor, en çok açık iş ilanının bulunduğu meslekleri de içeriyor. Bu meslekler arasında garsonluk, dikiş makineciliği, satış danışmanlığı, temizlik görevliliği, gazaltı kaynakçılığı, kasiyerlik, paketleme ve konfeksiyon işçilikleri ile yük ve yolcu taşımacılığı şoförlüğü öne çıkıyor. Özellikle eleman temininde güçlük yaşanan mesleklerin başında garsonluk geliyor. Bunun ardından dikiş makineciliği, kaynakçılık, temizlik görevliliği, sıvacılık, satış danışmanlığı ile yük ve yolcu taşımacılığı şoförlüğü yer alıyor. Araştırma ayrıca geleceğin mesleklerine yönelik değerlendirmeleri de içeriyor. İşverenlerin gelecek 10 yıllık vade içerisinde öne çıkması beklenen meslekler ise yazılım ve inşaat mühendislikleri, yapay zeka, e-ticaret ve bilişim uzmanlıkları, yapay zeka geliştiriciliği, dil ve konuşma terapistliği ile CNC operatörlüğü olarak sıralanıyor.