Geleceğin Savaşı, İzleyicileri Yeniden Buluştu

BÜYÜK İLGİ GÖREN FİLM: GELECEĞİN SAVAŞI

Büyük ilgi gören “Geleceğin Savaşı”, vizyon yolculuğunun ardından televizyon ekranlarında da izleyicilerle buluşarak yeniden konuşulmaya başlandı. Filmi izlemeyi planlayanlar, özellikle “Geleceğin Savaşı’nın konusu ne, kadrosunda kimler var, hikâyenin özeti nasıl?” gibi sorulara yanıt arıyor. Biz de yapımla ilgili tüm bu detayları sizler için mercek altına alıyoruz.

HİKAYENİN TEMELİ

Hikâye, 2051 yılında patlayan büyük bir savaşın izlerini günümüze taşıyan askerlerin ortaya çıkmasıyla şekilleniyor. “Beyaz Dişler” adı verilen istilacı uzaylı türü, dünyayı ele geçirerek insanlığın sonunu getirmeye yaklaşmıştır. Zaman yolculuğu teknolojisini kullanan bu askerler, günümüzden gönüllü asker ve sivilleri geleceğe götürerek insanlığın kaderini değiştirecek bir mücadeleye davet eder.

ANA KARAKTERLER VE ROLLERİ

Öykünün merkezinde yer alan Dan Forester (Chris Pratt), geçmişte eski bir asker ve şu anda biyoloji öğretmeni olarak savaşın gidişatında kritik rol üstleniyor. Kızının geleceğini kurtarmak için gönüllü olan Dan, diğer sivillerle birlikte ölümcül bir mücadeleye atılır. Zorlu savaş sırasında yalnızca insanlığı değil, kendi ailesini de kurtarmaya çalışırken, gelecekteki savaşın perde arkasındaki gerçekleri keşfetmesiyle olaylar farklı bir boyuta taşınır.

KADRODA YER ALAN İSİMLER

– Chris Pratt: Dan Forester – Eski asker ve biyoloji öğretmeni

– Yvonne Strahovski: Albay Muri Forester – Gelecekteki bilim insanı, Dan’in kızı

– J.K. Simmons: James Forester – Dan’in babası

– Betty Gilpin: Emmy Forester – Dan’in eşi

– Sam Richardson: Charlie – Dan’in savaş arkadaşı

– Edwin Hodge: Dorian – Dan’in takımında yer alan asker