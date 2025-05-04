Geleceğin Şefleri Yarıştı, Renkli Görüntüler

GÜVENİLİR YETENEKLER YETİŞTİRİYOR

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu’na (TASFED) bağlı Gaziantep Profesyonel Aşçılar ve İşletmeciler Derneği (GAPDER) tarafından düzenlenen “Ulusal Yemek Yarışması” genç şef adaylarının kıyasıya yarıştığı bir etkinlik oldu. Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen bu etkinliğe Türkiye’nin dört bir yanından toplam 80 şef katıldı. Yarışma, Gaziantep’teki Festivaller Parkı’nda yapıldı ve öğrencilere, down sendromlu bireylere de fırsatlar sunarak her kesimden katılımcıların bir araya gelmesine olanak sağladı.

KATILIMCI SAYISI VE YARIŞMA ATMOSFERİ

Yarışma, 300 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi ve katılımcılara belirlenen süre içinde şehirlerine ait özel yemekler ve tatlılar hazırlama görevi verildi. Yarışma esnasında sergilenen hünerler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Yarışmanın sonunda jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en iyi performansı gösteren katılımcılara madalyalar takdim edildi.

Şef Tahir Tekin Öztan, yarışmanın Gaziantep’te düzenlenmesinin önemine dikkat çekti. Öztan, “Bu tür yarışmalar, herkesin kendi şehrini tanıtmasını ve yerel yemeklerini yapmasını sağlıyor. Yarışmanın bölgenin gastronomisine katkı verdiğini” ifade etti. Ayrıca, Gaziantep Profesyonel Aşçılar ve İşletmeciler Derneği Başkanı Fazilet Kahraman, Gaziantep’in Türkiye’nin en zengin yemek kültürüne sahip olduğunu ve dünyanın kabul ettiği bir gastronomi kenti olduğunu vurguladı.