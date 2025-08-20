Gelecek Aydınlık, Türkiye Terörsüz Olacak

GÜÇLÜ BİR GELECEK VURGUSU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin önünde parlak bir geleceğin olduğuna dikkat çekerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik liderliğiyle şekillenen vizyoner devlet aklı ve milletimizin köklü tecrübesinden beslenen güçlü irade sayesinde, Türkiye’yi daha parlak yarınlara taşıyacak yeni bir dönemin eşiğine gelinmiştir. Bu bakımdan Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı’nın en büyük eseri olacaktır.” dedi. Güler, bu ifadeleri Şırnak’taki temasları sırasında dile getirdi ve burada 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Valilik ziyaretinde bulundu. Vali Birol Ekici’den kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Güler, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’na geçti. Yöresel kıyafetler giymiş kadınlar tarafından zılgıtlarla karşılanan Bakan Güler, burada açıklamalarda bulundu.

ŞIRNAK’IN GELİŞİMİNE VURGU

Bakan Güler, Şırnak’ta olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla daha müreffeh bir Şırnak için var gücüyle çalışıyor. Son iki yıldır Şırnak’a yaptığımız ziyaretlerin yanı sıra Ankara’da ağırladığımız heyetler aracılığıyla şehrimizin gelişim sürecini ve mevcut sorunlarını büyük bir titizlikle takip ediyoruz.” dedi. Güler, “Şırnak, prangalarından kurtularak gelişim, kalkınma ve ilerleme şehirlerinden biri oldu. Yıllarca terörün sebep olduğu olumsuzluklara maruz kalan Şırnaklı kardeşlerim ve bu güzel şehir, artık hak ettiği refaha ulaşma yolunda büyük atılımlara sahne oluyor.” diye ekledi. Bakan, Gabar ve Kato Dağları’nın artık terörle değil, petrolle anıldığını ifade etti. “Dün rahatça girilemeyen Gabar zirvelerinde artık günde 80 bin varili aşan petrol üretiliyor. Amacımız, Şırnak’ı petrolü ve diğer madenleriyle, jeotermal kaynakları, güneş ve rüzgar enerjisiyle Türkiye’nin en güçlü enerji üssü haline getirmektir.” şeklinde konuştu.

TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ AŞAMA

Bakan Güler, Türkiye’nin terörle mücadelesinde önemli bir aşamaya geçtiğini belirterek, “Terörün izlerinin silindiği bu topraklarda artık huzurla üretim yapılmakta, refah büyümekte ve Şırnak, başta enerji olmak üzere pek çok sahada Türkiye Yüzyılı’nın yükselen yıldızı olarak parlamaktadır.” dedi. “Şehir, sahip olduğu stratejik kaynakların yanı sıra bölgesel ticaretin kalbinin attığı merkezlerden biridir.” ifadelerini kullanan Güler, Habur Sınır Kapısı’nın modernleştirilerek önemli bir ticaret kapısı haline geldiğini belirtti. “Terörsüz Türkiye hedefi artık somut bir ufuk haline gelmiştir” diyen Güler, terör örgütünün silah bırakma kararının ulusun birliğini güçlendirecek önemli bir süreç olduğunu dile getirdi.

TOPLUMSAL DAYANIŞMAYA VURGULANDI

Bakan Güler, “Hepimizin ortak temennisi, terörden tamamen arınmış barış ve kardeşlik ortamının hakim olduğu bir Türkiye istemek.” diyerek terör örgütü PKK’nın silahlarını teslim etmesi gerektiğini ifade etti. “Bu iklimi kalıcı kılmak için hepimize yeni sorumluluklar düşmektedir.” diyen Güler, özellikle teşkilat mensuplarının halkı süreç hakkında bilgilendirmesinin hayati öneme sahip olduğuna işaret etti. “Fitne ve provokasyonlara karşı uyanık olmak, birliğimizi bozmaya çalışanlara karşı sağlam durmak en mühim konular arasında yer almaktadır.” dedi. Türkiye’nin geleceğinin aydınlık olduğuna vurgu yapan Bakan Güler, “Terörün gündemimizden çıkmasıyla Şırnak ve tüm bölgemizde ekonomik sıçrama yaşanacak, ticaret canlanacak, yatırımlar çeşitlenecek.” ifadelerini kullandı.