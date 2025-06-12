Gelecek Partisi Başkanı Davutoğlu, Ziyaret Etti

ZİYARETTE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu HÜDA PAR Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından her iki lider ortak bir basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, Irak’ta katıldığı Süleymaniye Forumu’na ilişkin bilgi verirken, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma yönelik istişarelerde bulunduklarını aktardı.

GAZZE İÇİN KAHVALTI DİPLAMASI

Davutoğlu, İsrail’in Madleen gemisini durdurmasının ardından, Gazze ile ilgili uluslararası dayanışmanın giderek arttığını vurguladı. “İnsanlar fevç fevç Gazze’ye gitme amacındalar. Çünkü Gazze ile dayanışma artık bir Orta Doğu bölgesinde yaşamanın, Müslüman olmanın gereği olmaktan çoktan çıktı, insan olmanın gereği haline dönüştü” şeklinde açıklama yapan Davutoğlu, gerekli diplomatik temaslarının ardından Gazze’ye gitmek için elinden gelen her türlü çabayı göstereceğini kaydetti.

EZİYETLERİN SON BULMASI İÇİN ÜMİT VAR

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Davutoğlu’na yaptığı ziyaret için teşekkür ederken, zulmün asla süremez olduğunu ifade etti. Yapıcıoğlu, “Zalim mutlaka o zulmünde bir gün boğulacaktır. İnsanlık vicdanı mutlaka bu katliamı, bu soykırımı bir gün durduracaktır; inşallah o günler yakındır” dedi. Ayrıca, artık siyonist olmayan Yahudilerin de yapılan zulümlere karşı nefretlerini yüksek sesle dile getirmeye başladığını belirtti ve bu dalganın büyüyerek zulmü durduracağına inandığını dile getirdi.