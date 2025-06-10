Gelecek Partisi, İsrail’e Çelenk Bıraktı

GAZZE’YE YARDIM GEMİSİNE DÜZENLENEN SALDIRI PROTESTO EDİLDİ

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Gazze’ye insani yardım ulaştıran Madleen Gemisi’ne uluslararası sularda düzenlenen saldırıyı protesto etmek için İsrail Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi. Üyeler, Gazze Şeridi’ne yardım götüren ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu gemiye yönelik İsrail ordusunun yaptığı müdahaleye karşı durmak amacıyla siyah çelenk bıraktı.

PARTİ YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Toplantıda, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Mehmet Bekhan bir konuşma yaptı. Bekhan, “İsrail’in, Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen Gemisi’ne yaptığı hukuk tanımaz saldırısına dikkat çekmek üzere teşkilatımızla birlikte İsrail Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıp saldırıyı tekrar lanetledik. Yapılan saldırıyı ve tutuklanan insan hakları savunucularının yanında olduğumuzu bildirmek istiyorum. Bu saldırı, insanlığa, vicdanlara ve uluslararası hukuka yapılmış bir terördür. Genel Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun dediği gibi ‘Gazze’ye sahip çıkmak insanlığın onurunu korumaktır.’ Bu zülme sessiz kalmayacağız. Adaletin ve insanlığın yanında olacağız.” ifadelerini kullandı.