Gelecek Partisi, İsrail’i Protesto Etti

GELECEK PARTİSİ’NİN PROTESTO ETKİNLİĞİ

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen Gemisi’ne uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıyı protesto etmek için İsrail Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi. Parti üyeleri, Gazze Şeridi’ne yardım götürmek üzere hareket eden ve 12 insan hakları savunucusu aktivisti taşıyan Madleen Gemisi’ne yönelik İsrail ordusunun müdahalesini kınamak için toplandı. Başkonsolosluk önüne siyah çelenk bırakarak, bu saldırıyı lanetlemek için bir etkinlik düzenlediler.

MEHMET BEKHAN’IN AÇIKLAMALARI

Etkinlikte bir konuşma yapan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Mehmet Bekhan, “İsrail’in, Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen Gemisi’ne yaptığı hukuk tanımaz saldırısına dikkat çekmek üzere teşkilatımızla birlikte İsrail Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktık ve saldırıyı tekrar lanetledik. Yapılan saldırıyı ve tutuklanan insan hakları savunucularının yanında olduğumuzu bildirmek istiyorum” dedi. Bekhan, “Bu saldırı, insanlığa, vicdanlara ve uluslararası hukuka yapılmış bir terördür. Genel Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun dediği gibi, ‘Gazze’ye sahip çıkmak insanlığın onurunu korumaktır.’ Bu zülme sessiz kalmayacağız. Adaletin ve insanlığın yanında olacağız” şeklinde konuştu.