Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, Demokratik Süreçten Bahsetti

DAVUTOĞLU’NDAN CUMHURBAŞKANINA SESSİZLİK VE İNİSİYATİF ÇAĞRISI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Muhalefeti sükunete davet ediyorum. Kutuplaşma yerine iç meselelerimizi halletmemiz lazım” sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu, “Muhalefete çağrıda bulunmasını çok zamanlı yapılmış bir davet olarak görüyorum. Altına imzamızı atıyoruz bu davetin. Ancak doğal olan bu inisiyatifin öncelikle güç sahibi olan iktidar gelmesidir. Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Bu sürecin başarıya ulaşmasının öncelikli şartı halkta güven ve samimiyet duygusunun uyandırılmasıdır. Büyük hedeflere küçük hesaplarla ulaşılmaz” ifadelerini kullandı.

TARİHİ BİR DÖNEM VE ŞİDDETİN SONU

Yeni Yol’un grup toplantısında konuşan Davutoğlu, dünyada ve bölgede önümüzdeki 10 yılları belirleyen bir dönem yaşandığını belirterek, “Bu bağlamda tarihi bir dönemin içinden geçiyoruz. Ülkeye ciddi maddi ve manevi zararlar vermiş, enerjisini bitirip tüketmiş, hukuk devleti olma yolundaki imkanlarını daraltmış, devletin iç işleyişini zehirlemiş, Kürt ve Türk analarının kalplerini dağlamış, gözyaşlarını çoğaltmış, bölge halklarının tümünün sinerjisine engel olmuş 40 yıllık bir şiddet adaletsizlik ve terör döneminin sona ermesi…” şeklinde konuştu. Davutoğlu, “Sadece silahların değil bütün bir toplumun geçmişi ve geleceğini çalmış olan öfkenin, nefretin, kaosun, bitimsiz çatışmaların toprağa gömülmesi umutlarını içeren bir sürecin başlangıcına adım atmış bulunuyoruz” dedi.

ULUSALCI KANEPE VE İŞBİRLİĞİ

Davutoğlu, Türkiye’deki Kürtler ve Türkler açısından değil başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm bölge halklarının geleceğine umut bahşeden bir sürecin olacağına inandığını ifade etti. “Bahçeli’yi kendi milliyetçi geleneğinin tüm karşı eleştirileri ve bel altı siyasetine rağmen bu konuda takdir etmek durumundayız” diyen Davutoğlu, geçmişteki çözüm sürecini başlatabilmek için tüm kadrolarıyla üzerine düşeni yaptıklarını belirtti. Sürecin asıl mimarının, bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için canını feda eden şehitler olduğunu ifade eden Davutoğlu, kayıplara rağmen sabredenlerin gerçek bir teşekkürü hak ettiğini vurguladı.

PAYDAŞLARLA İLETİŞİM KURULMALI

Davutoğlu, devlete ve iktidara seslenerek, “Artık sadece silahın değil onun her iki kesim üzerindeki vesayeti de ortadan kaldırmak zorundayız. Terör unsurları, demokratik siyaset arasında politika üreten sivil siyasete baskı uygulayamayacak” dedi. Önce “psikolojik iklim değiştirilmeli, sonra kamuoyundaki kaygıları giderecek somut adımlar atılmalıdır” diyerek, bahsettiği değişikliklerin gerekli olduğunu belirtti. “Önemli olan neticenin ne olduğudur. Süreç şeffaf ilerletilmeli, sorulan her soruya açık ve net cevap verilmelidir” ifadelerini kullandı.

ULUSAL SESLENİŞ GEREKİYOR

Cumhurbaşkanı’nın kamuoyundaki kaygıları giderecek bir ulusa sesleniş yapması gerektiğini belirten Davutoğlu, bu çağrıda bulunarak muhalefet partilerine bir yol haritası açıklaması gerektiğini söyledi. Davutoğlu’nun çağrısı şu şekilde: “Sayın Cumhurbaşkanı, başta Büyük Ortadoğu Projesi olmak üzere dış kaynaklı projelere karşı net bir tutum sergilemeli ve halkı tedirgin edecek herhangi bir söylem ve eylemin içinde olunmayacağını vurgulamalıdır.”

KÜÇÜK HESAPLARDAN KAÇINILMALI

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefete sükunet çağrısının önemine dikkat çekerek, bu çağrının arkasında durulması gerektiğini söyledi. “Ancak doğal olan bu inisiyatifin öncelikle Cumhurbaşkanı’ndan gelmesi gerekir” diyen Davutoğlu, “Şayet siyasetin itibarını sarsacak adımlar atılırsa, bunun sonuçları olacaktır. Cumhurbaşkanının ‘kutuplaşma’ ile ilgili söylemlerini bu açıdan değerlendirmek istiyoruz” şeklinde tamamladı.