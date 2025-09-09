Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, Tepkisini Gösterdi

AHMET DAVUTOĞLU’NDAN SERT TEPKİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Orta Vadeli Program’da 2026 yılı için belirlenen enflasyon hedefinin yüzde 9.7’den yüzde 16’ya yükseltilmesine güçlü bir şekilde karşı çıktı. Sosyal medyadaki X hesabından bu konuya dair bir açıklama yapan Davutoğlu, “Yeter! Milletle alay etmeyi, milleti matematikle aldatmayı bırakın!” şeklinde seslendi.

ENFLASYON HEDEFİNİN YÜKSELTMESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Davutoğlu, açıklamasında daha önce belirlenen memur zamlarına dikkat çekerek, “Alın size son memur zamları! Daha bir ay önce kendi enflasyon hedefinize göre belirlediğiniz zamları, göstermelik bir toplu sözleşme sonrasında, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu memurlara dikte etti.” dedi. Önceki enflasyon hedefinin yükseltilmesini eleştirerek, “Kaldı ki gelecek sene enflasyonun %16’nın da çok üstünde olacağını siz de biliyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

MATEMATİKSEL HİLELERİ ELEŞTİRDİ

Mücadele verilen enflasyon oranlarının geçmişte tutmadığını belirten Davutoğlu, “Şimdiye kadar hangi enflasyon oranını tutturdunuz ki bunu tutturasınız!” diyerek yetkililere seslendi. Enflasyon hedefinin %60 sapmayla yükseltilmesine dikkat çekerek, “Madem öyle, %60 sapmayla %9.7’den %16’ya çıkardığınız enflasyon hedefinizi, 2026 için verdiğiniz ücret zam oranlarını da bu nispette arttırsanız!” şeklinde görüşlerini aktardı. Şu anda gerçekleşen durumun artış sağlayarak “milletin hakkını gözetmesini” talep etti.