Gelecek Partisi Mektup Teşekkür Aldı

GELECEK PARTİSİ’NDEN TEŞEKKÜR TELEFONU

Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kuzey Irak ziyaretlerine dair olan izlenimlerini ve bölge halklarının “Terörsüz Türkiye” sürecine yönelik beklentilerini içeren mektubunun ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na teşekkür telefonu açıldığını duyurdu. Geçtiğimiz hafta Davutoğlu, Kerkük, Musul, Telafer, Süleymaniye ve Erbil gibi bölgedeki kentleri ziyaret etmiş ve burada siyasetçilerle bir araya gelmişti. Davutoğlu, Yeni Yol Grup toplantısında bu ziyaretlerle ilgili gözlemlerini muhalefet partisi genel başkanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye mektup göndererek aktaracağını belirtmişti.

BAHÇELİ’DEN DAVUTOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Karcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Davutoğlu’nun mektubuna karşılık olarak teşekkür telefonu ile geri dönüş yaptığını açıkladı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun kendilerine gönderdiği Kuzey Irak ziyareti sürecinde gerçekleşen ikili görüşmeleri, edindiği izlenimleri ve bölge halklarının beklentileri ile çözüm önerilerini içeren mektubuna telefonla geri dönüş yaparak teşekkürlerini iletmiştir.” ifadelerini kullandı. Bahçeli, Davutoğlu’nun mektubunda aktardığı hususlardan faydalandıklarını vurguladı ve Davutoğlu, bölgede Bahçeli’nin başlattığı sürecin geniş bir destek gördüğünü ifade etti.