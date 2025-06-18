Gelecek Partisi Milletvekili Acil Adım Atılmalı

ÇİFTE VATANDAŞLARIN İSRAİL ORDU GÖREVİNE ELEŞTİRİ

Geçtiğimiz gün, Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı açıklamada, çifte vatandaş olan ve İsrail ordusunda görev alan kişileri sert bir dille eleştirdi. Ün, “Bazı Moşeler, İsrail’e savaş suçu işlemeye gidiyor. Bombaları atın, sonra dönüp hiçbir şey olmamış gibi yaşayın. Bu acil adım atılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

HUKUKİ VE AHLAKİ SORUMLULUK

Milletvekili Ün, çifte vatandaşlar ile ilgili durumun, yasal boşluğun ötesine geçtiği ve bir “onur boşluğu” yarattığına vurgu yaptı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hem Türk hem de İsrail vatandaşlığı taşıyan kişilerin İsrail ordusunda askerlik yapma zorunluluğu karşısında, bu durumun sadece hukuki değil, aynı zamanda ahlaki ve siyasi bir sorumluluk taşıdığını savundu. “Bu konuda acil adım atılması gerekiyor” dedi.

SAVAŞ SUÇU VE ÇELİŞKİ

Cumhur İttifakı bileşenlerinden HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun da bu konuda önerge sunduğunu belirten Ün, önergenin komisyonda bekletildiğini hatırlattı. Türkiye’den bazı kişilerin İsrail’e savaş suçu işlemeye gittiğini söyleyen Ün, “Gazze’de bir katliam görüntüsü ekranınıza düştüğünde hiç mi içiniz sızlamıyor?” diye bu çelişkiyi sorguladı. Türkiye’deki çifte standartları eleştirerek, “Mahcup hissetmediniz mi?” dedi.