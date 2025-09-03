Gelecek Partisi’nden Sema Silkin Ün: “Umarım, gemi Gazze’ye ulaşır.”

KÜRESEL SUMUD FİLOSU’NDA TÜRKİYE’DEN KATILANLAR

Küresel Sumud Filosu’na Türkiye’den katılan Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, “Türkiye’den yaklaşık 200 kadar kişiyiz; Biz, tarihin doğru tarafında durabilmek adına bu gemiye binmeyi kendimize artık böyle bir sorumluluk addediyoruz. Umarım, gemi salimen Gazze’ye ulaşır, bütün umudumuz bu yönde” şeklinde konuştu. Filistin ile dayanışma amacı taşıyan ve İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırmaya yönelik olarak harekete geçen Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye ulaşmak üzere tekrar denize açıldı. Filoda, 44’ten fazla ülkeden destek alan yaklaşık 20 tekne ve 300’den fazla katılımcı yer alıyor; aralarında aktivistler, sanatçılar, doktorlar, politikacılar ve gazeteciler bulunuyor.

GAZZE’DE CİDDİ SAVAŞ SUÇLARI İŞLENİYOR

Türkiye’den katılan Sema Silkin Ün, filoya katılma nedenini ve yolculukla ilgili görüşlerini paylaşarak, “Gazze’de 21’inci yüzyılın en ağır savaş suçları, en vahşi katliamları işleniyor; insani felaket yaşanıyor; açlıktan çocuklar ölüyor, öldürülüyor. 21’inci yüzyılda böyle bir vahşete hep birlikte tanıklık ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ün, kişisel duruşunu göstermek için Küresel Sumud Filosu’yla birlikte Gazze’ye açılmak üzere Tunus’a geldiğini belirtti. Burada birkaç gün boyunca eğitimler alacaklarını vurgulayan Ün, “Eğitimlerin bitiminde Barcelona’dan gelecek gemilerle birleşip, İtalya’dan hareket ederek, Akdeniz açıklarına doğru yola çıkacağız” dedi.

KATILIMCILARIN EĞİTİM SÜRECİ

Türkiye’den katılan yaklaşık 200 kişi bulunduğunu, bunlardan bazılarının İtalya ve Barcelona’dan, çoğunluğunun ise Tunus’tan gemilere dahil olacağını belirten Ün, dünya genelinde de yaklaşık bin gönüllü katılımcının eğitim süreçlerini sürdürdüğünü dile getirdi. Eğitimlerin içeriğinde, zorlu bir yolculuk olacağı için gemide yaşamla alakalı bilgilerin yanı sıra, olası saldırılara karşı ne yapılabileceği ve hangi hakların kullanılabileceği hakkında hukuki bilgilendirmeler yapıldığını ifade etti. Ün, bu girişimin uluslararası hukuka uygun şekilde devam ettiğinin önemine dikkat çekti.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından yola çıkmaya hazır olunacak ve katılımcıların mutlaka Gazze’ye ulaşacaklarını umduklarını aktaran Ün, “Bu gemiler, yelkenli gemiler ve yaklaşık 15-25 kişilik kapasiteleri var” dedi. İnsani yardımların da gemilerle birlikte gazze’ye ulaştırılacağını vurgulayan Ün, bu yolculuğun uluslararası desteği ve Avrupa’nın bu konudaki tutumunu kırmak açısından tarihi bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti. “İsrail’in açıklamaları, burada bulunanların motivasyonunu artırıyor, insanların gemiye binmek için sabırsızlandıkları görülüyor” şeklinde belirtti.

Son olarak, “Biz, tarihin doğru tarafında durabilmek adına bu gemiye binmeyi kendimize artık böyle bir sorumluluk addediyoruz. Umarım, gemi salimen Gazze’ye ulaşır, bütün umudumuz bu yönde” diyen Ün, daha önce gerçekleşmeyen büyük katılımlı bu eylemin dünya kamuoyunun dikkatini çekeceğini ve Gazze’ye ulaşma umudunu taşımaktan gurur duyduklarını ifade etti.